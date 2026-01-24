Под Ростовом женщина на сельской дороге сбила 11-летнюю девочку

В Неклиновском районе Ростовской области, в селе Синявское, случилась авария, в которой пострадал человек. Как сообщили в донской ГАИ, 11-летняя школьница, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном для этого месте.
28-летняя водитель «Хендай Солярис» не успела вовремя среагировать и в результате сбила девочку.
— В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося проходит проверка.