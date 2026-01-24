В Пензенской области продолжают тушить нефтебазу после атаки БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Телеграм-канал, что 150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений продолжают работать над локализацией масштабного пожара на нефтебазе, вызванного падением обломков БПЛА. Привлечено более 40 единиц техники.
Спасатели объясняют, что особенность тушения таких пожаров заключается в том, что нефтепродуты должны полностью выгореть, а задача спасателей — не допустить распространения огня. При этом работа пожарных осложняется морозами. Сейчас температура в регионе опустилась до −22 градусов. Для сотрудников оборудовали пункт обогрева.
«Самое главное, что при атаке вражеских беспилотников не пострадали люди, никто не погиб и не был ранен. Работаем дальше», — написал губернатор.
Накануне Мельниченко сообщал, что около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. В регионе вводился режим «Беспилотная опасность», действовали ограничения мобильного интернета.