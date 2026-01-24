Ричмонд
СК нашел убийцу 84-летнего ветерана Великой Отечественной войны под Пуховичами

СК раскрыл убийство ветерана под Пуховичами, совершенное 18 лет назад. Подробности сообщил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минской области Александр Протосовицкий. Информация размещена в официальном телеграм-канале СК.

Источник: Комсомольская правда

По словам Протосовицкого, в Пуховичском районе в 2007 году был убит 84-летний ветеран Великой Отечественной войны. В момент осмотра дома денежных средств и наград обнаружено не было (подробности про убийство ранее рассказывали в МВД). В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2025 году удалось установить причастность к совершению преступления 36-летнего жителя Пуховичского района, который ранее был судим.

Заместитель начальника рассказал, что в ходе следствия подозреваемый давал последовательные показания, признал вину. Кроме того, фигурант смог показать место, где выбросил орден. Награду удалось найти в близлежащем водоеме.