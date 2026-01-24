СК нашел убийцу 84-летнего ветерана Великой Отечественной войны под Пуховичами

По словам Протосовицкого, в Пуховичском районе в 2007 году был убит 84-летний ветеран Великой Отечественной войны. В момент осмотра дома денежных средств и наград обнаружено не было (подробности про убийство ранее рассказывали в МВД). В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2025 году удалось установить причастность к совершению преступления 36-летнего жителя Пуховичского района, который ранее был судим.