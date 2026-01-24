Ричмонд
В Челябинске полиция изъяла более 14 тысяч пачек нелегальных сигарет

Предварительная стоимость изъятого составляет около 2 миллионов рублей.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину за сбыт крупной партии немаркированных табачных изделий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина систематически закупал сигареты без акцизных марок и поставлял их в торговые павильоны города. Незаконный товар он хранил в арендованном транспортном контейнере на территории промышленной зоны. В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла более 14 000 пачек немаркированной табачной продукции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте немаркированных товаров. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.