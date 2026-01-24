Ричмонд
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы 64-летнего жителя Запорожской области, признанного виновным в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.

В дельнейшем информация попала в руки украинской разведки для использования в деятельности против безопасности России.

Кроме того, подсудимый собрал сведения о личных персональных данных работников и пациентов учреждения здравоохранения, которые хранил на своем рабочем месте в целях передачи представителям спецслужб Украины.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.