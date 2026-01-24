Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.