Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену

По данным ведомства, мужчина работал сторожем одного из медицинских учреждений Мелитополя. Летом 2024 года он сфотографировал журнал, содержащий персональные данные пациентов и сотрудников учреждения, и передал эти сведения своему сыну, который ранее проходил службу в ВСУ.
В дельнейшем информация попала в руки украинской разведки для использования в деятельности против безопасности России.
Кроме того, подсудимый собрал сведения о личных персональных данных работников и пациентов учреждения здравоохранения, которые хранил на своем рабочем месте в целях передачи представителям спецслужб Украины.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.