Суд арестовал имущество генерала Булгакова по делу о мошенничестве: подробности

Булгаков, возглавлявший в Минобороны направление материально-технического обеспечения, был арестован в июле 2024 года. Он обвиняется в организации преступной схемы при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, к работам была незаконно привлечена подконтрольная ему фирма, которая получила необоснованную прибыль в размере почти 50 миллионов рублей.