Суд арестовал имущество генерала Булгакова по делу о мошенничестве: подробности

Общая стоимость арестованного имущества, изъятого у бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, членов его семьи и других фигурантов громкого уголовного дела, превышает 180 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные суда.
В числе конфискованных активов — квартира в Москве и дом в Подмосковье, принадлежащие Булгакову и его близким.
«Имущество Булгакова, членов его семьи, Яковлева и Селезнева арестовано на общую сумму более 180 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Помимо самого экс-замминистра, находящегося в следственном изоляторе, обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере являются генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Булгаков, возглавлявший в Минобороны направление материально-технического обеспечения, был арестован в июле 2024 года. Он обвиняется в организации преступной схемы при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, к работам была незаконно привлечена подконтрольная ему фирма, которая получила необоснованную прибыль в размере почти 50 миллионов рублей.
Следствие завершило расследование, и материалы были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но дело столкнулось с серьёзными процедурными препятствиями. Как сообщил источник РИА Новости, Генеральная прокуратура вернула материалы следователю для проведения дополнительного расследования. В постановлении первого заместителя генпрокурора указаны существенные недостатки, в частности несостыковки в определении размера ущерба и вопросы к проведённой судебной экспертизе.
Тем временем Арбитражный суд столицы официально признал экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова банкротом. Это решение позволило оперативно приступить к продаже его активов для расчета с кредиторами, минуя стадию реструктуризации долга. Основанием для банкроства Иванова послужили финансовые требования ПСБ. Суд удовлетворил иск кредитора и включил в реестр долги экс-замминистра на сумму свыше 228 млн рублей.