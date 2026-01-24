Запертого в переноске кота нашли на мусорке в Воронеже

Породистого кота в переноске оставили в мороз около мусорных баков в воронежском микрорайоне Олимпийский. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
Животное было заперто, поэтому у него даже не было шанса сбежать и найти тёплое укрытие. А если бы у него и получилось выбраться, то испуганный домашний питомец, скорее всего, нашёл бы смерть под колёсами машины.
К счастью, кота заметили и спасли. Сейчас он уже в новой семье.
Напомним, что в Воронежской области до сих пор ищут кота по кличке Бося. Животное сбежало от хозяина на железнодорожной станции в Россоши.