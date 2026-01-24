Минчанин получил уголовное дело из-за 1300 долларов из дивана соседа. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратился 62-летний мужчина, сообщивший о пропаже денег из комнаты общежития. Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 44-летнего соседа заявителя. Было установлено, что фигурант знал про тайник, который сосед сделал в диване и в момент его отсутствия, украл 1300 долларов.
В милиции пояснили: чтобы потерпевший не заметил кражи денег, мужчина на ближайшем рынке купил сувенирные купюры и положил их в тайник. Со слов фигуранта, сосед сам рассказал, где хранит деньги.
«Часть из них задержанный перевел на свой банковский счет, остальное потратил на оплату товаров с маркетплейса», — добавили в ГУВД.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
Ранее в Минске школьник вынес из дома мамин сейф с деньгами, спасаясь от детдома.
Тем временем МинЖКХ назвало белорусов, которые нерационально потребляют питьевую воду.
Также адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.