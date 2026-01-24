Минчанин получил уголовное дело из-за 1300 долларов из дивана соседа

В Партизанское РУВД обратился 62-летний мужчина, сообщивший о пропаже денег из комнаты общежития. Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 44-летнего соседа заявителя. Было установлено, что фигурант знал про тайник, который сосед сделал в диване и в момент его отсутствия, украл 1300 долларов.