В Петербурге водитель напал на инспектора ДПС при оформлении ДТП

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, в минувшую пятницу, 23 января, 33-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, попал в ДТП на проспекте Шаумяна. В ходе оформления происшествия, при задержании, мужчина ударил в область головы инспектора ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, причинив ему телесные повреждения.