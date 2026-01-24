В Петербурге водитель напал на инспектора ДПС при оформлении ДТП

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, в минувшую пятницу, 23 января, 33-летний водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, попал в ДТП на проспекте Шаумяна. В ходе оформления происшествия, при задержании, мужчина ударил в область головы инспектора ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, причинив ему телесные повреждения.
В отношении водителя органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.