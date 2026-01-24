Полиция Сочи проверяет мужчину, искупавшего детей в холодном море

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на одном из пляжей Сочи окунал в холодную воду детей. Полиция города организовала проверку по факту данного инцидента. Оперативники совместно с ПДН осуществили выезд по месту жительства семьи.