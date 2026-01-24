Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Сочи проверяет мужчину, искупавшего детей в холодном море

В Сочи установили личность и местонахождение мужчины, который искупал в зимнем море своих несовершеннолетних детей. В пресс-службе полиции курорта заявили, что с гражданином провели беседу.

Источник: Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина на одном из пляжей Сочи окунал в холодную воду детей. Полиция города организовала проверку по факту данного инцидента. Оперативники совместно с ПДН осуществили выезд по месту жительства семьи.

При личной беседе с сотрудниками правоохранительных органов отец семейства сообщил, что применял «метод закаливания» детей. Полицейская проверка продолжается.

По данным пресс-службы полиции Сочи, по результатам проверки в отношении мужчины примут процессуальное решение. Также структуры проводят оценку условий жизни несовершеннолетних в данной семье.