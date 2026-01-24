В Эрмитаже мужчина повредил статую императрицы Александры Федоровны

Посетитель Эрмитажа повредил палец у статуи супруги Николая I Александры Федоровны, которая размещена на Октябрьской лестнице Зимнего дворца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Сотрудники охраны быстро вычислили по камерам любителя прекрасного и задержали его при помощи росгвардейцев.
«К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части», — отметили в музее.
Портретная статуя императрицы Александры Федоровны была повреждена во время Великой Отечественной войны. Помимо выбоины на спинке кресла были утрачены пальцы рук и медальон.