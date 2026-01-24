ВСУ атаковали машину скорой в Херсонской области, судьба медиков неизвестна

На опубликованном фото видно лежащую на боку машину скорой помощи, вокруг следы взрыва. По словам Сальдо, следов гибели медиков или ранений на месте удара не обнаружено.
«Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет», — написал он, добавив, что в данном районе постоянно существует опасность атаки дронов.
Сальдо уточнил, что бригада из трех человек ехала на вызов к тяжелобольному пациенту в зону, «где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой» и попала под удар дронов вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Раненного водителя попутным транспортом его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, а также минно-взрывную травму.