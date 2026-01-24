Ричмонд
ВСУ атаковали машину скорой в Херсонской области, судьба медиков неизвестна

В Херсонской области украинский дрон атаковал машину помощи Алешковской больницы. Автомобиль поврежден, судьба медиков неизвестна, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо, публикуя фото поврежденного медицинского автомобиля.

Источник: Газета.Ру

На опубликованном фото видно лежащую на боку машину скорой помощи, вокруг следы взрыва. По словам Сальдо, следов гибели медиков или ранений на месте удара не обнаружено.

«Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет», — написал он, добавив, что в данном районе постоянно существует опасность атаки дронов.

Сальдо уточнил, что бригада из трех человек ехала на вызов к тяжелобольному пациенту в зону, «где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой» и попала под удар дронов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Раненного водителя попутным транспортом его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, а также минно-взрывную травму.