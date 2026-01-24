Ричмонд
В Челябинской области эвакуируют пассажиров поезда, сломавшегося в пути

В субботу, 24 января, следовавший из Челябинска в Екатеринбург пригородный поезд сломался в пути. Железнодорожники организовали эвакуацию пассажиров с перегона. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Источник: Новости ЮУЖД/Telegram

— В утреннее время на перегоне Бижеляк — Кыштым Южно-Уральской железной дороги в связи с технической неисправностью пригородного поезда № 7005/7025 произошла его вынужденная остановка, — рассказали в надзорном ведомстве. — В настоящее время пассажиры осуществляют посадку во вспомогательный подвижной состав.

По факту остановки поезда транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, поезд остановился на перегоне в 09:05 местного времени.

— Для оказания помощи на место направлен вспомогательный локомотив. В настоящее время задержка поезда составляет 3 часа 15 минут. Железнодорожники принимают меры по минимизации времени задержки поезда. Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство, — прокомментировали в ЮУЖД.

Напомним, в середине декабря запустили мультимодальный маршрут, который связывает Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с горнолыжным курортом «Завьялиха» в Трёхгорном. Рассказываем, по какому расписанию ходит электропоезд.