В Челябинской области эвакуируют пассажиров поезда, сломавшегося в пути

— В утреннее время на перегоне Бижеляк — Кыштым Южно-Уральской железной дороги в связи с технической неисправностью пригородного поезда № 7005/7025 произошла его вынужденная остановка, — рассказали в надзорном ведомстве. — В настоящее время пассажиры осуществляют посадку во вспомогательный подвижной состав.
По факту остановки поезда транспортная прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, поезд остановился на перегоне в 09:05 местного времени.
— Для оказания помощи на место направлен вспомогательный локомотив. В настоящее время задержка поезда составляет 3 часа 15 минут. Железнодорожники принимают меры по минимизации времени задержки поезда. Приносим пассажирам извинения за доставленное неудобство, — прокомментировали в ЮУЖД.
