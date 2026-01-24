В Челябинской области эвакуируют пассажиров поезда, сломавшегося в пути

— В утреннее время на перегоне Бижеляк — Кыштым Южно-Уральской железной дороги в связи с технической неисправностью пригородного поезда № 7005/7025 произошла его вынужденная остановка, — рассказали в надзорном ведомстве. — В настоящее время пассажиры осуществляют посадку во вспомогательный подвижной состав.