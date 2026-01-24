Водитель Audi погиб в жутком ДТП с авто Ford и Changan под Сморгонью

В момент обгона мужчина не справился с управлением, допустил занос автомобиля. После этого случилось столкновение с двумя авто: Ford и Changan. В УВД сообщили, что водитель Audi погиб, а 32-летний водитель Ford был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.