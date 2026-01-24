Водитель Audi погиб в жутком ДТП с авто Ford и Changan под Сморгонью. Подробности обнародовали в УВД Гродненского облисполкома.
В пятницу, 23 января, примерно в 13.25 на автодороге М-7 «Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики» 39-летний водитель, находившийся за рулем авто Audi, ехал из белорусской столицы в сторону Ошмян.
Смертельное ДТП случилось в Сморгонском районе. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
В момент обгона мужчина не справился с управлением, допустил занос автомобиля. После этого случилось столкновение с двумя авто: Ford и Changan. В УВД сообщили, что водитель Audi погиб, а 32-летний водитель Ford был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
