По делу генерала Булгакова арестовали имущество на 180 млн рублей

Уголовное дело фигурантов связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были способствовать более экономичному расходу электричества. По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы.