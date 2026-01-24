По делу генерала Булгакова арестовали имущество на 180 млн рублей

«Арестовано имущество не только Дмитрия Булгакова, но и Германа Яковлева и Геннадия Селезнева, а также имущество их детей и внуков. Имущество всех этих людей и их семей составляет 180 млн рублей. Для примера, квартира Германа Яковлева в Санкт-Петербурге стоит порядка 40 млн рублей», — сказал адвокат.
Он добавил, что арестованы квартиры, полученные Булгаковым и Селезневым от государства, которые впоследствии были приватизированы.
Уголовное дело фигурантов связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были способствовать более экономичному расходу электричества. По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы.
С 2008 года по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.