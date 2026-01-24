В Ростове работодатель скрыл трудоустройство 15 иностранцев

Полиция Ростовской области при проверке агропромышленного комбината задержала двух иностранцев с недействительными патентами и выявила, что работодатель не уведомил власти о трудоустройстве 15 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.