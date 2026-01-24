В школе Челябинска третьеклассники в туалете надругались над сверстником

«Следствием установлено, что в сентябре прошлого года должностные лица одной из школ в Тракторозаводском районе ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, в результате чего трое учеников в возрасте 8 и 9 лет совершили противоправные действия в отношении своего сверстника,» — пояснили в СК региона.
История всплыла после того, как учительница предупредила маму ученика о том, что он стал объектом нападок со стороны сверстников. В ответ на вопросы мальчик рассказал, что трое ребят позвали его в туалет, где предлагали ему делать странные вещи и угрожали расправой, если он кому-то об этом расскажет. Затем походы в туалет в компании агрессоров продолжались несколько дней.
Проверкой обстоятельств инцидента занялась полиция. Однако по поручению и.о. главы следственного управления СК региона материалы уголовного дела переданы для дальнейшего разбирательства в третий отдел по расследованию особо важных дел.
«По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, — отметили в СК. — Для выполнения необходимых следственных и процессуальных действий создана следственная группа».
Между тем проконтролировать происходящее в школьных туалетах невозможно. Они находятся в «слепой зоне» из-за запрета на установку камер видеонаблюдения.