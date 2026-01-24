В школе Челябинска третьеклассники в туалете надругались над сверстником

История всплыла после того, как учительница предупредила маму ученика о том, что он стал объектом нападок со стороны сверстников. В ответ на вопросы мальчик рассказал, что трое ребят позвали его в туалет, где предлагали ему делать странные вещи и угрожали расправой, если он кому-то об этом расскажет. Затем походы в туалет в компании агрессоров продолжались несколько дней.