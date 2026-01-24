В Самаре арестован обвиняемый в заказном убийстве заматамана Самарского окружного казачьего общества

Убийство произошло в январе 2015 года. Исполнитель выстрелил в Андрея Еремеева не менее трех раз возле его дома.
Исполнители преступления были осуждены на сроки от 10 до 15 лет, однако заказчика долгое время не могли установить.
Самарский районный суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Убийство произошло в январе 2015 года. Исполнитель выстрелил в Андрея Еремеева не менее трех раз возле его дома.
Исполнители преступления были осуждены на сроки от 10 до 15 лет, однако заказчика долгое время не могли установить.