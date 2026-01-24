Подросткам из Ростава грозят пожизненные сроки за поджоги на железной дороге

В Ростове-на-Дону будут судить троих человек, подозреваемых в террористическом акте и в других серьезных преступлениях. Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, уголовное дело уже направлено в суд. По версии следствия, один из них, достигший 18-летнего возраста, во время переписки в одном из мессенджеров согласился за оплату поджечь релейный шкаф на железной дороге.