Подросткам из Ростава грозят пожизненные сроки за поджоги на железной дороге

В Ростове-на-Дону будут судить троих человек, подозреваемых в террористическом акте и в других серьезных преступлениях. Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, уголовное дело уже направлено в суд. По версии следствия, один из них, достигший 18-летнего возраста, во время переписки в одном из мессенджеров согласился за оплату поджечь релейный шкаф на железной дороге.
После этого мужчина уговорил подростка стать соучастником и вместе они совершили террористический акт осенью позапрошлого года. А в декабре прошлого года этот же ростовчанин привлек уже двоих подростков к диверсии — втроем они подожгли электровоз на железнодорожной станции Ростов-Товарный. Обвиняемые снимали все на телефон.
— Своими действиями они причинили ущерб в размере более 25 млн рублей, — сказали в надзорном ведомстве.
Известно, что подозреваемые пытались скрыться, но были задержаны.
В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», «Содействие террористической деятельности», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд. В случае, если суд признает вину, всем троим может грозить пожизненное лишение свободы.
