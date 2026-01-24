Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Можно только гадать, что там произошло». Мощный двойной взрыв случился на Солнце 24 января — что ждать белорусам

Ученые показали видео крупного двойного взрыва на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые показали видео крупного двойного взрыва на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — подчеркнули ученые.

И отметили, что все три планеты, которые расположены около Солнца, видны. Слева — Меркурий и Венера, а справа — Марс. По словам специалистов, удар по первым двум планетам является оптической иллюзией. Так, оба тела находятся далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны. Что касается плазменных облаков, то они ушли заметно вбок.

Ученые допускают: если гипотетические центры активности, в которых случились выбросы, смогут прожить еще пять дней, то будет возможность увидеть их с Земли.

«Солнце повернется, и они окажутся на его левом краю», — отметили специалисты.

Ранее ведущий белорусского телешоу «Добрый вечер» Денис Пацевич стал отцом в пятый раз: «О старости думать не приходится».

Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

Кроме того, Минтруда сказало, что одинокие пожилые белорусы могут переехать в дома зимовки.