«Можно только гадать, что там произошло». Мощный двойной взрыв случился на Солнце 24 января — что ждать белорусам

И отметили, что все три планеты, которые расположены около Солнца, видны. Слева — Меркурий и Венера, а справа — Марс. По словам специалистов, удар по первым двум планетам является оптической иллюзией. Так, оба тела находятся далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны. Что касается плазменных облаков, то они ушли заметно вбок.