«Можно только гадать, что там произошло». Мощный двойной взрыв случился на Солнце 24 января — что ждать белорусам

Ученые показали видео крупного двойного взрыва на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности и видео опубликованы в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — подчеркнули ученые.
И отметили, что все три планеты, которые расположены около Солнца, видны. Слева — Меркурий и Венера, а справа — Марс. По словам специалистов, удар по первым двум планетам является оптической иллюзией. Так, оба тела находятся далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны. Что касается плазменных облаков, то они ушли заметно вбок.
Ученые допускают: если гипотетические центры активности, в которых случились выбросы, смогут прожить еще пять дней, то будет возможность увидеть их с Земли.
«Солнце повернется, и они окажутся на его левом краю», — отметили специалисты.
Ранее ведущий белорусского телешоу «Добрый вечер» Денис Пацевич стал отцом в пятый раз: «О старости думать не приходится».
Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.
Кроме того, Минтруда сказало, что одинокие пожилые белорусы могут переехать в дома зимовки.