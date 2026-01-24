Ричмонд
В Крымском районе включили сирены из-за угрозы подтоплений

В Крымском районе включили сирены из-за подъема воды в реках.

Источник: Соцсети

Сирены оповещения сработали в Мерчанском и Нижнебаканском сельских поселениях Крымского района. Причиной стали обильные дожди и активное таяние снега. Уровень воды в реках стремительно растет и уже приближается к опасным отметкам.

Все наряды ДПС в районе сейчас работают в усиленном режиме. Автоинспекторы готовы прийти на помощь любому участнику дорожного движения, который столкнется с трудностями из-за непогоды.

«Уровень рек в поселениях практически достиг неблагоприятных отметок. Мы призываем жителей не игнорировать сигналы оповещения и заранее подготовиться к возможной эвакуации. Пожалуйста, соберите документы, запаситесь водой и продуктами, зарядите мобильные устройства. Ситуация находится под постоянным контролем, но личная бдительность каждого крайне важна для безопасности», — сообщили в администрации Крымского района.

Инструкция для жителей остается прежней. Прерывистый звук сирен означает сигнал Внимание всем, при котором нужно внимательно следить за новостями и продумать пути отхода. Если сирена звучит непрерывно, необходимо немедленно собрать вещи, документы и уходить в безопасное место.

Власти просят контролировать местонахождение детей и пожилых людей, а также предупредить о возможной опасности соседей. Постарайтесь набрать запас питьевой воды и подготовить фонари.

При возникновении происшествий звоните по единому номеру 112 или оперативному дежурному администрации Крымского района по номеру 88613120330. Помощь работает круглосуточно.

