В Крымском районе включили сирены из-за угрозы подтоплений

«Уровень рек в поселениях практически достиг неблагоприятных отметок. Мы призываем жителей не игнорировать сигналы оповещения и заранее подготовиться к возможной эвакуации. Пожалуйста, соберите документы, запаситесь водой и продуктами, зарядите мобильные устройства. Ситуация находится под постоянным контролем, но личная бдительность каждого крайне важна для безопасности», — сообщили в администрации Крымского района.