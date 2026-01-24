Бастрыкин потребовал проверить самарскую судью после скандального приговора

Резонанс вызвал приговор по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан, в том числе депутата Государственной Думы РФ. Следствие квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ).