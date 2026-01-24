В Челябинске водителя осудят за смертельный наезд на пенсионерку

В Челябинске готовы судить 28-летнего водителя за смертельный наезд на 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, 1 октября 2025 года обвиняемый на автомобиле Hyundai Sonata ехал со скоростью около 87 км/ч.
На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 10 по улице Спортивной он совершил наезд на 73-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Водитель, чей стаж начался в 2020 году, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Он признал вину полностью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.