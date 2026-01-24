Ричмонд
Хранившая при себе метилэфедрон девушка задержана в Канавине

По ее словам, пакетик с наркотиком она нашла на улице.

Хранившая при себе наркотическое вещество девушка задержана полицейскими на улице Лесная в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

При личном досмотре 25-летней нижегородки оперативники обнаружили и изъяли у нее пакетик с кристаллическим веществом, которое направили на исследование. Согласно справке, внутри находился метилэфедрон массой около двух грамм.

По словам девушки, она нашла пакетик на улице и планировала использовать его содержимое в личных целях.

Возбуждено уголовное дело.