Хранившая при себе метилэфедрон девушка задержана в Канавине

Хранившая при себе наркотическое вещество девушка задержана полицейскими на улице Лесная в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
При личном досмотре 25-летней нижегородки оперативники обнаружили и изъяли у нее пакетик с кристаллическим веществом, которое направили на исследование. Согласно справке, внутри находился метилэфедрон массой около двух грамм.
По словам девушки, она нашла пакетик на улице и планировала использовать его содержимое в личных целях.
Возбуждено уголовное дело.