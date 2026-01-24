За год в Нижегородской области автомобили восемь раз столкнулись с поездами

В 2025 году на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло восемь столкновений автомобилей с поездами. В результате этих аварий пострадали четыре человека.
По данным пресс-службы ГЖД, общее количество нарушений правил дорожного движения на переездах в регионе снизилось. За прошедший год было зафиксировано 216 таких случаев, что на 16% меньше, чем в 2024 году — тогда произошло 18 ДТП с участием поездов и пострадали в них 20 человек.
Как сообщается, для повышения безопасности на железнодорожных переездах Горьковская магистраль провела масштабные ремонтные работы. В частности, были обновлены 268 переездов: на шести объектах выполнен капитальный ремонт, на шести заменены устройства заграждения, на 21 — обновлён резинокордовый настил, а на 230 — отремонтировано асфальтовое покрытие.
Кроме того, в 2025 году совместно с правоохранительными органами было проведено 2,1 тысячи рейдов по выявлению нарушителей на железнодорожных переездах. Почти 220 тысяч автомобилистов получили напоминания о правилах безопасного пересечения железнодорожных путей.