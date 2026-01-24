За год в Нижегородской области автомобили восемь раз столкнулись с поездами

По данным пресс-службы ГЖД, общее количество нарушений правил дорожного движения на переездах в регионе снизилось. За прошедший год было зафиксировано 216 таких случаев, что на 16% меньше, чем в 2024 году — тогда произошло 18 ДТП с участием поездов и пострадали в них 20 человек.