Выжила только одна: жуткая трагедия на башкирском озере унесла жизни 1340 овец

Трагедия в районе хутора Луч в Бирском районе Башкирии разыгралась еще в середине декабря. Тогда в МЧС республики сообщили, что в озере Узеть при переходе по неокрепшему льду с одного берега на другой затонула отара овец. Изначально называли цифру в 200 голов. По окончании операции по подъему туш овец со дна озера выяснилось, что их число почти в семь раз больше — 1340. Из огромного стада выжила только одна овца. Все животные принадлежали одному собственнику, убытки которого, по некоторым данным, составили более 20 миллионов рублей.