Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выжила только одна: жуткая трагедия на башкирском озере унесла жизни 1340 овец

Более 1300 утонувших в озере овец захоронят под Елабугой.

Источник: пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан

В скотомогильнике под Елабугой захоронят более 1340 туш овец, провалившихся под лед на озере Узеть в Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Трагедия в районе хутора Луч в Бирском районе Башкирии разыгралась еще в середине декабря. Тогда в МЧС республики сообщили, что в озере Узеть при переходе по неокрепшему льду с одного берега на другой затонула отара овец. Изначально называли цифру в 200 голов. По окончании операции по подъему туш овец со дна озера выяснилось, что их число почти в семь раз больше — 1340. Из огромного стада выжила только одна овца. Все животные принадлежали одному собственнику, убытки которого, по некоторым данным, составили более 20 миллионов рублей.

Теперь фермеру, помимо работ спасателей, придется оплатить транспортировку туш в Елабугу и захоронение их в скотомогильнике.