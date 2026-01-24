Ричмонд
Большегруз вылетел в снежный кювет и застрял в Воронежской области

Госавтоинспекторы при помощи трактора помогли вернуть автомобиль на дорогу.

Источник: ГАИ региона

Сотрудники ГАИ помогли водителю большегруза, который не справился с управлением и съехал в снежный кювет в Новохоперском районе Воронежской области. Инцидент произошел рано утром на 14-м километре автодороги «М-4 “Дон” Бобров-Таловая-Новохоперск». Подробности 24 января рассказали в Госавтоинспекции региона.

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС. По прибытии полицейские выяснили, что 47-летний водитель из Пензенской области на автомобиле «Скания» следовал в Тамбов. Мужчина пояснил, что не смог правильно оценить дорожную обстановку из-за снега и наледи, в результате чего грузовик оказался в кювете. Самостоятельно выбраться он не мог.

Автоинспекторы Николай Щиров и Евгений Гранкин оперативно организовали помощь: был вызван трактор, который вытащил большегруз обратно на проезжую часть. Пока шла операция, их коллеги, Богдан Мануковский и Андрей Матвеев, обеспечивали безопасность движения на этом участке трассы.

Водитель поблагодарил стражей порядка за оперативную помощь и профессионализм. Полицейские, в свою очередь, дали ему рекомендации по управлению автомобилем в сложных зимних условиях, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.