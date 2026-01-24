Большегруз вылетел в снежный кювет и застрял в Воронежской области

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС. По прибытии полицейские выяснили, что 47-летний водитель из Пензенской области на автомобиле «Скания» следовал в Тамбов. Мужчина пояснил, что не смог правильно оценить дорожную обстановку из-за снега и наледи, в результате чего грузовик оказался в кювете. Самостоятельно выбраться он не мог.