Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пенсионерка оставила кошелек на прилавке магазина — что было дальше

В Минске пенсионерка увлеклась покупками, оставив кошелек на прилавке магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка оставила кошелек на прилавке магазина — что было дальше. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В Ленинское РУВД обратилась 68-летняя жительница Минска, сообщившая про кражу кошелька, в котором находилось 500 рублей. Пенсионерка выбирала товар и, чтобы освободить руки, положила кошелек на прилавок. Она пришла на кассу и вспомнила, что оставила кошелек на прилавке. Вернувшись в торговый зал, кошелька она не нашла.

Сотрудники милиции задержали 44-летнего мастера по ремонту техники.

"Мужчина признался, что планировал потратить чужие деньги, но не успел — имущество изъяли и вернули владелице.

Заведено уголовное дело.

Тем временем в Минске пенсионерка получила пенсию и оставила ее в магазине — что было дальше.

Ранее Эстония отказала во въезде белорусам и лишилась чемпионата Европы по фехтованию.

Кроме того, в Минске эвакуаторы вывозят автомобили.