В Минске пенсионерка оставила кошелек на прилавке магазина — что было дальше

В Ленинское РУВД обратилась 68-летняя жительница Минска, сообщившая про кражу кошелька, в котором находилось 500 рублей. Пенсионерка выбирала товар и, чтобы освободить руки, положила кошелек на прилавок. Она пришла на кассу и вспомнила, что оставила кошелек на прилавке. Вернувшись в торговый зал, кошелька она не нашла.