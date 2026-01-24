В Минске пенсионерка оставила кошелек на прилавке магазина — что было дальше. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратилась 68-летняя жительница Минска, сообщившая про кражу кошелька, в котором находилось 500 рублей. Пенсионерка выбирала товар и, чтобы освободить руки, положила кошелек на прилавок. Она пришла на кассу и вспомнила, что оставила кошелек на прилавке. Вернувшись в торговый зал, кошелька она не нашла.
Сотрудники милиции задержали 44-летнего мастера по ремонту техники.
"Мужчина признался, что планировал потратить чужие деньги, но не успел — имущество изъяли и вернули владелице.
Заведено уголовное дело.
