Петербуржец поджег дверь подъезда от скуки и стал фигурантом уголовного дела

В Приморском районе неизвестный поджег деревянную дверь в подъезде. Инцидент произошел днем 19 января в доме по Комендантскому проспекту. В полицию обратился управляющий ТСЖ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Пожар быстро потушили.
— Полицейские задержали подозреваемого 22 января у дома 18 по улице Авиаконструкторов. Им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый и не имеющий постоянного места работы. На момент задержания он был пьян, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, поджог был совершен от скуки. Возбуждено уголовное дело.