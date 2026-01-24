Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец поджег дверь подъезда от скуки и стал фигурантом уголовного дела

Инцидент произошел в Приморском районе 19 января.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском районе неизвестный поджег деревянную дверь в подъезде. Инцидент произошел днем 19 января в доме по Комендантскому проспекту. В полицию обратился управляющий ТСЖ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Пожар быстро потушили.

— Полицейские задержали подозреваемого 22 января у дома 18 по улице Авиаконструкторов. Им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый и не имеющий постоянного места работы. На момент задержания он был пьян, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, поджог был совершен от скуки. Возбуждено уголовное дело.