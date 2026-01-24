В Севастополе при пожаре в «заброшке» обгорел мужчина

«Прибыв к месту, огнеборцы выяснили: горит заброшенное строение, внутри находится человек. Проникнув в задымленное помещение, сотрудники МЧС России обнаружили мужчину, его вынесли и передали медикам. В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.