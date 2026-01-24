Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла вторая пострадавшая при ЧП в центре МВД в Сыктывкаре

Еще одна пострадавшая при ЧП в учебном центре МВД в Коми скончалась. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«23 января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в настоящее время реабилитацию проходят два пациента с ранениями легкой степени тяжести. При этом шесть человек получают медицинскую помощь в Москве. Так, один мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в отделение реанимации, в то время как еще пять пострадавших проходят лечение в госпитале МВД России, где один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, а еще четыре человека проходят терапию.

Кроме того, 21 января один пострадавший был доставлен в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.

Пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре возник 15 января в результате взрыва учебной световой гранаты. Было возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека»). В пресс-службе МВД по Республике Коми 16 января сообщили, что, по предварительной информации, причиной возгорания в центре МВД в Коми стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время проведения занятия. При взрыве пострадали 24 человека, одна из пострадавших позднее скончалась.

В следственном управлении СК РФ по Республике Коми 17 января сообщили, что следственные органы задержали начальника центра. Отмечалось, что в отношении начальника возбуждено уголовное дело по п. «в» и п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).