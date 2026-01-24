Умерла вторая пострадавшая при ЧП в центре МВД в Сыктывкаре

Отмечается, что в настоящее время реабилитацию проходят два пациента с ранениями легкой степени тяжести. При этом шесть человек получают медицинскую помощь в Москве. Так, один мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в отделение реанимации, в то время как еще пять пострадавших проходят лечение в госпитале МВД России, где один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, а еще четыре человека проходят терапию.