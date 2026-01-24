Москвич покусал экс-возлюбленную, отобрал телефон и угнал машину в Ленобласти

Москвич покусал женщину, отобрал телефон и угнал машину в Ленобласти. Инцидент произошел поздним вечером 1 января в Тосно. Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, на жительницу Ленобласти напал ее бывший бойфренд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 28-летнего москвича задержали.