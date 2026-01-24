Ричмонд
Минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой

В Минске женщина села за руль каршеринга, выпив два литра вина.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На Партизанском проспекте сотрудники ГАИ остановили каршеринговый автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась жительница Минска с признаками алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал два промилле алкоголя в крови женщины.

Минчанка, на вопрос сотрудника Госавтоинспекции о спиртных напитках, которые употребляла, ответила, что выпила примерно два литра вина за вечер. Она добавила, что села за руль, потому хотела добраться до дома:

— Вызывала такси, но было очень дорого.

Женщина добавила, что каршеринг был дешевле. В отношении нее был составлен административный протокол, она отстранена от управления авто.

