Минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
На Партизанском проспекте сотрудники ГАИ остановили каршеринговый автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась жительница Минска с признаками алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал два промилле алкоголя в крови женщины.
Минчанка, на вопрос сотрудника Госавтоинспекции о спиртных напитках, которые употребляла, ответила, что выпила примерно два литра вина за вечер. Она добавила, что села за руль, потому хотела добраться до дома:
— Вызывала такси, но было очень дорого.
Женщина добавила, что каршеринг был дешевле. В отношении нее был составлен административный протокол, она отстранена от управления авто.
