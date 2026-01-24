В Петербурге 13-летнего подростка с канистрой бензина задержали у здания полиции

Инцидент произошёл вечером 23 января — около 23:18 сотрудники полиции обратили внимание на подростка, который вёл фотосъёмку территории одного из отделов УМВД по Выборгскому району и при этом активно общался по телефону. При проверке в его рюкзаке была обнаружена и изъята пятилитровая пластиковая канистра с бензином и зажигалка.
В ходе опроса подросток рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный. Тот под предлогом «помощи в освобождении от возможного уголовного преследования» его родителей убедил несовершеннолетнего поджечь служебные автомобили, припаркованные на территории отдела.
После проведения необходимых процедур подросток был передан законным представителям. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, а также в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке его на профилактический учёт.