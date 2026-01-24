Полицейские вновь пришли в логистический центр «Перекрестка» с проверками

Следом сотрудники безопасности магазина повалили 24-летнего молодого человека на пол, один из охранников сел на него сверху. Смерть астраханца наступила в результате асфиксии. Всех участников конфликта доставили в отделы полиции, было возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное группой лиц.