Павловскую компанию оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

Павловская коммерческая организация заплатила штраф в 500 тысяч рублей за коррупцию — директор одной из фирм в течение нескольких лет использовал незаконные методы для продвижения интересов компании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Нижегородской области.