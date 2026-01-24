Павловскую компанию оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

Павловская коммерческая организация заплатила штраф в 500 тысяч рублей за коррупцию — директор одной из фирм в течение нескольких лет использовал незаконные методы для продвижения интересов компании. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Нижегородской области.
Нарушение выявила Павловская городская прокуратура во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Как выяснилось, с 2020 по 2022 год руководитель организации передавал деньги сотруднику градообразующего предприятия Павлова. Вознаграждение предназначалось за создание выгодных условий и преимуществ перед конкурентами. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей.
По этому факту прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд признал организацию виновной и назначил штраф, который компания полностью выплатила: вся сумма уже перечислена в доход государства.