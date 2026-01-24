Ричмонд
По делу об убийстве молодого человека в Рудном задержали двоих подростков

Аким города Рудный Виктор Ионенко сообщил о задержании двоих подростков, подозреваемых в убийстве Рамазана Усентаева.

Ранее сообщалось, что 23 января в одном из подъездов многоквартирного дома обнаружили 19-летнего жителя Рудного с ножевыми ранениями.

Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что из жизни трагически ушел молодой человек, у которого были мечты, планы и вся жизнь впереди. По его словам, произошедшее стало общей болью и тяжелой утратой для всех жителей города.

«Подозреваемых в совершении преступления установили и задержали. Сейчас проводят все необходимые следственно-оперативные действия по установлению причин, повлекших смерть», — сообщил Ионенко.