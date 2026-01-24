По делу об убийстве молодого человека в Рудном задержали двоих подростков

Глава города выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что из жизни трагически ушел молодой человек, у которого были мечты, планы и вся жизнь впереди. По его словам, произошедшее стало общей болью и тяжелой утратой для всех жителей города.