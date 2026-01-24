Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошли 9 пожаров

В Ростовской области в пожаре погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последние 24 часа пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять техногенных возгораний. К сожалению, в результате одного из пожаров погиб человек. Об этом рассказали в региональном МЧС России.

Кроме того, спасатели за этот же период работали на месте четырех дорожно-транспортных происшествий, устраняя их последствия.

На ликвидацию всех этих чрезвычайных ситуаций было направлено 136 специалистов и 34 единицы спецтехники.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что Донской столице в результате пожара погибла 80-летняя женщина. Трагедия произошла в переулке Крыловском.

