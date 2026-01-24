Ричмонд
Бензовоз загорелся в Павлодарской области: пострадал один человек

Бензовоз загорелся в селе Жанаауыл города Павлодар. По предварительным данным, пожар произошел в момент наполнения цистерны бензином, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на пульт 101 поступило сообщение о возгорании бензовоза на территории одного из ТОО в селе Жанаауыл города Павлодара. По предварительным данным, пожар произошел в момент наполнения цистерны бензином.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения ДЧС, а также бригада Центра медицины катастроф МЧС. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Удалось не допустить распространения огня на соседние объекты», — сообщили в пресс-службе.

В медицинское учреждение с ожогами был доставлен сотрудник ТОО, мужчина 1969 года рождения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«При работе с горюче-смазочными материалами необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности — использовать только исправное оборудование, обеспечивать заземление при сливе и наливе топлива, исключить использование открытого огня и курение вблизи», — напомнили в МЧС.