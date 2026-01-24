В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы

«Законопослушные люди физически не пострадали. Некоторые уснуть только долго могли… Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии “под мухой”, полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием “Бульдог”. Владелец “Бульдога” на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: “Пар выпустил”, — рассказал Горелых.