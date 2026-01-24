В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы

По его словам, сотрудники отдела полиции № 16 Нижнего Тагила установили личность мужчины, устроившего ночью 22 января во дворе собственного дома на улице Ломоносова стрельбу из пистолета и переполошившего местных жителей. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.
«Законопослушные люди физически не пострадали. Некоторые уснуть только долго могли… Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии “под мухой”, полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием “Бульдог”. Владелец “Бульдога” на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: “Пар выпустил”, — рассказал Горелых.
Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной ночного «салюта» стала ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу.
В настоящее время мужчина задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства.