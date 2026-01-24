В Ростовской области больше, чем в два раза, вырос размер взятки

В Ростовской области по итогам 2025 года отмечается тревожная тенденция: несмотря на общее снижение преступности, коррупционные преступления стали совершаться значительно чаще. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий на расширенном заседании областной коллегии.
По его словам, количество зарегистрированных фактов дачи взяток увеличилось на 77,2% по сравнению с предыдущим годом. Еще более значительно — на 78% — выросло число случаев посредничества во взяточничестве.
— Всего задокументировано 194 факта получения взяток, — уточнил Александр Речицкий.
При этом средний размер взятки увеличился более чем в два раза (в 2,2 раза) и составил 1 миллион 226 тысяч рублей.
