В Башкирии в после пожара в частном доме обнаружили тело 71-летнего мужчины

Утром 24 января в селе Старый Сибай в Баймакском районе Башкирии произошел пожар в частном доме на улице Гагарина. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на место происшествия выезжали сотрудники пожарной охраны и добровольная пожарная команда Сибайского сельсовета.
После того, как возгорание было ликвидировано, в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины.
— В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, расследование причин пожара проводит дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.
