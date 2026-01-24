Ричмонд
В Башкирии в после пожара в частном доме обнаружили тело 71-летнего мужчины

В Башкирии пожар в частном доме унес жизнь 71-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 января в селе Старый Сибай в Баймакском районе Башкирии произошел пожар в частном доме на улице Гагарина. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на место происшествия выезжали сотрудники пожарной охраны и добровольная пожарная команда Сибайского сельсовета.

После того, как возгорание было ликвидировано, в доме было обнаружено тело 71-летнего мужчины.

— В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, расследование причин пожара проводит дознаватель МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.

