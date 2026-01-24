В Павловском районе через суд назначили пенсию матери участника СВО

Проблема возникла из-за документов одного из ее сыновей. Парень родился в 1998 году на Украине. Однако уже с шести месяцев он постоянно жил в России. Сейчас он защищает Родину в зоне СВО и имеет государственную награду. Пенсионные органы почему-то не засчитали время его воспитания в страховой стаж матери.