Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павловском районе через суд назначили пенсию матери участника СВО

На Кубани восстановили права матери участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Павловского района помогла местной жительнице восстановить справедливость. Женщина — многодетная мать и мама бойца специальной военной операции. Ранее ей отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Проблема возникла из-за документов одного из ее сыновей. Парень родился в 1998 году на Украине. Однако уже с шести месяцев он постоянно жил в России. Сейчас он защищает Родину в зоне СВО и имеет государственную награду. Пенсионные органы почему-то не засчитали время его воспитания в страховой стаж матери.

Чтобы защитить права женщины, прокурор района обратился в суд. Он потребовал признать право матери военнослужащего на досрочную пенсию.

Районный суд полностью поддержал эти требования. Позже судебная коллегия Краснодарского краевого суда подтвердила это решение. Оно вступило в законную силу.

Сейчас права многодетной матери полностью восстановили. Ей уже назначили ежемесячную пенсию. Теперь она получает выплаты в размере более 16 тысяч рублей. Все положенные годы стажа женщине официально зачли.