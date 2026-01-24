В Павловском районе через суд назначили пенсию матери участника СВО

Прокуратура Павловского района помогла местной жительнице восстановить справедливость. Женщина — многодетная мать и мама бойца специальной военной операции. Ранее ей отказали в назначении досрочной страховой пенсии по старости.
Проблема возникла из-за документов одного из ее сыновей. Парень родился в 1998 году на Украине. Однако уже с шести месяцев он постоянно жил в России. Сейчас он защищает Родину в зоне СВО и имеет государственную награду. Пенсионные органы почему-то не засчитали время его воспитания в страховой стаж матери.
Чтобы защитить права женщины, прокурор района обратился в суд. Он потребовал признать право матери военнослужащего на досрочную пенсию.
Районный суд полностью поддержал эти требования. Позже судебная коллегия Краснодарского краевого суда подтвердила это решение. Оно вступило в законную силу.
Сейчас права многодетной матери полностью восстановили. Ей уже назначили ежемесячную пенсию. Теперь она получает выплаты в размере более 16 тысяч рублей. Все положенные годы стажа женщине официально зачли.