Рыбак провалился под лед на Капчагае: на помощь пришли спасатели

Сотрудники МЧС спасли рыбака на Капчагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

Как сообщили в МЧС, в городе Конаев, в районе «Голубой бухты» Капчагайского водохранилища, во время патрулирования сотрудники ОСО МЧС заметили мужчину, провалившегося под лед.

Рыбак не смог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели оперативно пришли на помощь и доставили его на безопасный участок.

Медицинская помощь не потребовалась, мужчина покинул место происшествия самостоятельно.

МЧС напоминает: выход на лед в период его неустойчивости крайне опасен. Соблюдайте меры безопасности и не рискуйте своей жизнью.