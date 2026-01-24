В Сакском районе сгорел дом: два человека погибли

Два человека погибли в результате пожара в селе Трудовое Сакского района. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, сообщение о возгорании в частном доме поступило на пульт дежурного рано утром.
Когда на место прибыли спасатели, дом был охвачен пламенем, произошло обрушение крыши.
— Во время разведки, к сожалению, были обнаружены двое погибших, — сообщили в МЧС.
На месте пожара работают эксперты и дознаватели МЧС России. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Ведется следствие.