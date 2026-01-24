Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде эвакуировали 35 человек из-за пожара

В Дзержинском районе Волгограда загорелось двухэтажное здание, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

На втором этаже огнем охвачены помещения с торговой продукцией площадью 100 квадратных метров. На месте работают пожарные.

Эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет.

В 14:36 пламя удалось локализовать.