В Волгограде эвакуировали 35 человек из-за пожара

В Дзержинском районе Волгограда загорелось двухэтажное здание, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.
На втором этаже огнем охвачены помещения с торговой продукцией площадью 100 квадратных метров. На месте работают пожарные.
Эвакуировано 35 человек, погибших и пострадавших нет.
В 14:36 пламя удалось локализовать.