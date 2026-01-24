Спецназ «Берсерк» первым оказал помощь пострадавшим в жутком ДТП под Арзамасом

Напомним, смертельная авария произошла утром 20 января на трассе Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Арзамасском округе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одной из которых находились сотрудники Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области. Водитель и 57-летний пассажир скончались на месте аварии.