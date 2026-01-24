Четверо рыбаков застряли на льду водохранилища в Башкирии: им помогли спасатели

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, от места рыбалки до ближайшей базы отдыха им предстояло преодолеть 13 километров по морозу в −30. К счастью, сотрудники ведомства вовремя пришли на помощь и доставили рыбаков до базы отдыха.