Четверо рыбаков застряли на льду водохранилища в Башкирии: им помогли спасатели

В Башкирии спасатели помогли четверым рыбакам, застрявшим на берегу водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 января, четверо жителей Башкирии застряли на берегу Павловского водохранилища. Мужчины поехали на зимнюю рыбалку на «мотособаке» в район скалы 12 апостолов, но вернуться домой не смогли. Техника отказала.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, от места рыбалки до ближайшей базы отдыха им предстояло преодолеть 13 километров по морозу в −30. К счастью, сотрудники ведомства вовремя пришли на помощь и доставили рыбаков до базы отдыха.

— На место выдвинулись спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. Быстро оценив обстановку, они приняли решение не рисковать здоровьем людей. На судне на воздушной подушке рыбаков благополучно доставили до базы отдыха, — рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС.

К счастью, обошлось без обморожений и травм и жизни мужчин ничего не угрожает.

