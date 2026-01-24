Ричмонд
Из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый центр «Арена» в Воронеже

По счастью, сигнал оказался ложным.

Источник: Комсомольская правда

Днем 24 января в Воронеже была проведена массовая эвакуация посетителей и работников из торгово-развлекательного комплекса «Арена». Поводом стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Об этом рассказали очевидцы.

— По громкой связи объявили, что сработала сигнализация и всем требуется срочно покинуть торговый центр. Лифтами попросили не пользоваться, эскалаторы отключили. Для выхода можно было использовать только лестницы. Когда мы вышли из здания, приехала пожарная машина, — пояснила читатель.

При этом реального возгорания или задымления в ТРК «Арена» не наблюдалось. Спустя несколько минут, по ее словам, опасность миновала. Сигнал тревоги оказался ложным. Угрозы для жизни и здоровья людей не возникло. После проверки всех помещений и отключения сигнализации работа торгового центра возобновилась в обычном режиме.