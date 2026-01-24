Из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый центр «Арена» в Воронеже

При этом реального возгорания или задымления в ТРК «Арена» не наблюдалось. Спустя несколько минут, по ее словам, опасность миновала. Сигнал тревоги оказался ложным. Угрозы для жизни и здоровья людей не возникло. После проверки всех помещений и отключения сигнализации работа торгового центра возобновилась в обычном режиме.