Сальдо: Вся бригада скорой помощи погибла под Херсоном при ударе ВСУ

Ранним утром 24 января 2026 года в Херсонской области было совершено очередное военное преступление украинских нацистов. ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по автомобилю медиков. Скорая помощь от взрыва потеряла управление и опрокинулась. Все члены экипажа погибли.

Источник: Комсомольская правда

«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля атакованного сегодня украинским дроном, погибли», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Известно, что удар был совершен на въезде в Голую Пристань по сотрудникам Алешковской больницы. В салоне автомобиля находились три человека — они ехали на вызов к тяжелобольному, проживающему в зоне особой активности беспилотников ВСУ. Сальдо отметил, что это очередное зверство со стороны нацистов и преступление против человечности.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 января ВС РФ нанесли мощный массированный удар по заводу, производящему беспилотники на нужды ВСУ.