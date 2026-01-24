Сальдо: Вся бригада скорой помощи погибла под Херсоном при ударе ВСУ

Известно, что удар был совершен на въезде в Голую Пристань по сотрудникам Алешковской больницы. В салоне автомобиля находились три человека — они ехали на вызов к тяжелобольному, проживающему в зоне особой активности беспилотников ВСУ. Сальдо отметил, что это очередное зверство со стороны нацистов и преступление против человечности.